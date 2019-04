Liga española presenta a Luis Advíncula a Usain Bolt con increíble video

¡De Chincha a Jamaica! Después que Usain Bolt manifestara que recurrirá a google para conocer a Luis Advíncula y su calidad de futbolista más veloz del planeta, la Liga Santander intervino para hacer la respectiva presentación usando un video con las habilidades del 'Rayo peruano'.

Mediante las redes sociales, la Liga Santander dejó en claro que además de la velocidad, el buen juego es parte de las características del jugador de la Selección Peruana, por lo cual no dudó en retar al múltiple medallista olímpico con un peculiar mensaje.

"Hey Usain Bolt. Él es Luis Advíncula el 'Bolt peruano' ¿Crees que podrías vencerlo?", expresa la llamativa publicación de la liga española, en la cual milita el dueño de la banda derecha de la 'bicolor' y del Rayo Vallecano.

Rápidamente las reacciones de los hinchas se multiplicaron y elogiaron la calidad del Luis Advíncula, quien se ha encargado demostrar que merece estar en uno de los torneos más competitivos del mundo.

Por su lado, el jamaiquino y señalado como el hombre más rápido del mundo se mostró interesado en saber más de Luis Advíncula, quien marcó uno de los mejores récords al recorrer una distancia de 68.5 metros en 6.82 segundos (a 36.15 km/h), superando a Kylian Mbappé (36 km/h) y Gareth Bale (35,7 km/h).

Hey, @usainbolt!



Here's the 'Peruvian Bolt' @luisadvincula17...🇵🇪⚡️



Reckon you could beat him? ⏱ pic.twitter.com/UQeduegbJl