Faustino Asprilla 'explotó' contra Melgar y criticó su triunfo ante Junior en Libertadores

Melgar derrotó por 1-0 a Junior de Barranquilla en Arequipa y sumó su primer triunfo en la Copa Libertadores 2019. El Dominó, que había clasificado a fase de grupos tras superar dos instancias por primera vez en su historia, recuperó opciones para pelear un cupo en el Grupo F con miras a los octavos de final.

Giancarlo Carmona fue el autor del gol que permitió que el equipo de Jorge Pautasso sume cuatro puntos y se aferre a la hazaña en un complicado grupo con Palmeiras de Brasil y San Lorenzo de Argentina. El lateral derecho puso justicia a un partido donde hubo mucha intensidad por parte de los dos equipos pero el 'rojinegro' tuvo mayor profundidad ofensiva.

Pese al triunfo, Melgar ha recibido varias críticas por el juego mostrado en el Monumental de la UNSA. Uno de ellos fue Faustino Asprilla, ex figura de la selección colombiana, quien se descargó con una publicación en su cuenta de Twitter.

“Todavía me estoy preguntando; cómo hace el Junior para perder con un equipo que no sabe ni patear”, escribió el Tino Asprilla. Los seguidores no dudaron en responderle y uno de ellos desnudó las falencias del club de Barranquilla. “Lo que sucede es que Junior se creía campeón de la Copa Libertadores antes de jugar y la vida da lecciones”, publicó un usuario.

El solitario tanto de Carmona llegó a los 72’ para romper la paridad, al aprovechar un tiro de esquina y conectar un balón que había superado a toda la defensa visitante. Con este triunfo, Melgar uedó a dos puntos de Palmeiras y a tres de San Lorenzo.