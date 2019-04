Fiesta rojinegra

Arequipa

Las agujas del reloj anunciaban los 72 minutos de juego, cuando por fin las gradas del estadio de la UNSA estallaron de algarabía. A Melgar le costó, pero finalmente sonrío en casa al vencer por 1-0 a Junior de Barranquilla por la jornada 3 del Grupo F de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Jorge Pautasso se lavaron la cara en el torneo internacional, pues en la fecha pasada cayeron goleados (3-0) por Palmeiras en Brasil y necesitaban sumar de a tres para no perder las esperanzas de seguir con vida en la Copa.

El encuentro en Arequipa estuvo muy parejo desde el pitazo inicial. El cuadro rojinegro quiso hacer prevalecer su condición de local teniendo a Bernardo Cuesta como el hombre gol que intentó en más de una ocasión llegar con peligro al arco rival. Joel Sánchez y Alexi Gómez también se sumaron a la ofensiva, pero no era suficiente para hacerle daño a un Junior que no se amilanó. Los 2.335 msnm de la ‘Ciudad Blanca’ no fueron obstáculo para que el cuadro cafetero muestre fútbol y le dé trabajo al golero nacional, Carlos Cáceda.

Fue en la etapa complementaria que el equipo peruano logró romper la paridad. La ansiedad por anotar no desesperó a los arequipeños. Tiro de esquina para el local y Giancarlo Carmona vino de atrás para darle un toque al balón y meterla al fondo de la valla de Viera. Tras el gol, la visita buscó el empate, se presentaron algunas chances claras, pero no tuvo éxito.

Melgar suma 4 puntos y todavía mantiene las esperanzas.❖