Wrestlemania 35: Triple H vs. Batista se enfrentan en la lucha del siglo

Triple H vs. Batista | La cartelera de Wrestlemania 35 empieza a tomar forma e inicia a abarrotarse de peleas sumamente interesantes y esperadas.

La programación de la revancha entre Triple H vs. Batista se venía hablando desde ya hace unos meses y hoy es una realidad; la expectativa por dicho combate es tan grande entre los fanáticos, que WWE ha aprovechado para denominarlo como la lucha del siglo.

Pero más allá de que uno (como seguidor) considere o no a esta pelea como la "lucha del siglo", debemos tener en cuenta que no es la primera vez en la que se enfrentan. De hecho ya han peleado 3 veces, y Batista siempre salió victorioso; precisamente esos antecedentes han sido usados como argumentos por Batista para provocar a Triple H.

En línea con ello, en esta publicación recordaremos esas duras peleas, su antigua amistad en el desaparecido equipo Evolution y haremos un recuento del reinicio de esta rivalidad.

El regreso de Evolution

En octubre del año pasado, la marca de lucha libre, Smackdown, celebraba con un programa especial sus 1000 episodios desde 1999. Una de las atracciones principales de esa nostálgica velada fue la aparición de Evolution, equipo que fue conformado por Triple H(el jefe), Batista, Ric Flair y Randy Orton, y que dominó la escena luchística desde el 2003 hasta el 2005.

El propósito de dicho reencuentro fue dar un guiño para los fans que disfrutaron de Evolution y que sus miembros empezaran a recordar sus mejores momentos. Pero cuando todo iba en esa dirección, Batista optó por lanzar unos mensajes provocativos contra Triple H.

Primero empezó lanzando una serie de elogios y luego no se hizo problemas para cambiar de giro su discurso de forma radical. "Este hombre... "el juego" cambió este negocio, este hombre es este negocio. No hay nada que este hombre no haya hecho en este negocio. Nada, excepto derrotarme", señaló Batista.

Dichas palabras generaron un clima hostil en el tan esperado reencuentro de Evolution. Triple H prefirió no responder nada y Batista por no continuar, al menos por unos meses con los actos de provocación.

El cumpleaños de Ric Flair

Batista, también conocido por interpretar a Drax el destructor en Guardianes de la Galaxia, continuó con sus incitaciones a fines de febrero, cuando, en el marco del cumpleaños 70 de "The Nature boy", Ric Flair, lo atacó brutalmente y le dejó un mensaje a Triple H.

"Hey, Hunter (Triple H), ¿tengo tu atención ahora?" dijo Batista. Ello motivó la furia del "rey de reyes", que aceptó a entrar al juego de su enemigo.

La lucha del siglo: si Triple H pierde ante Batista se termina su carrera

La estipulación acordada para dicho combate es la siguiente: si Triple H es derrotado por Batista, no luchará nunca más. Si bien la carrera del asesino cerebral ya está por terminar, él no quiere que culmine con una derrota.

Peleas entre Triple H vs. Batista

Triple H vs. Batista se han enfrentado en 3 ocasiones. Fue en el año 2005 en los eventos Wrestlemania 21, Backlash y Vengeance (fue en la celda infernal); en las 3 oportunidades, Batista lo derrotó. ¿Volverá a suceder?

Su primera pelea se programó debido al triunfo de Batista en el Royal Rumble 2005. Como ganador, tenía la oportunidad de retar a uno de los dos campeones principales de ese momento (JBL o Triple H). Cuando todos pensaban que se animaría a retar a JBL para no chocar con su compañero de equipo, sorprendió a todos y atacó a Triple H para después enfrentarlo formalmente.

¿Cuándo se realizará Wrestlemania 35?

Este domingo 7 de abril se realizará Wrestlemania 35. Será la tercera ocasión en la que el PPV se realice en esa fecha, pues en Wrestlemania 2 y Wrestlemania 29 también se programó el PPV para ese mismo día.

Cartelera actualizada de Wrestlemania 35

-Brock Lesnar (c) vs. Seth Rollins por el WWE Universal Championship (campeonato universal de WWE)

-Ronda Rousey (c) vs. Charlotte Flair vs. Becky Lynch por el WWE Raw Women's Championship (campeonato femenino de WWE Raw)

-Daniel Bryan (c) vs. Kofi Kingston por el WWE Championship (campeones de la WWE)

-Triple H vs. Batista en un pelea superlibre (no hay descalificación)

-Kurt Angle vs. Baron Corbin (la pelea marcará el final de la carrera del medallista olímpico de Atlanta 1996 y Salón de la Fama)

-Shane McMahon vs. The Miz

-Buddy Murphy vs. Tony Nese por el WWE Cruiserweight Champions (campeonato de peso crucero de WWE)

-Randy Orton vs. Aj Styles

-Batalla real en memoria de André el Gigante

-Batalla real femenina

-Asuka vs. rival por confirmar por el WWE Smackdown Women´s Championsip (campeonato femenino de WWE Smackdown)-Samoa Joe vs. Rey Mysterio por el WWE United States Championship (campeonato de los Estados Unidos de la WWE)

-Roman Reigns vs. Drew McIntyre

-The Boss 'n' Hug Connection (c) vs. The divas of doom vs. The Ilconics vs. Nia Jax y Tamina por el WWE Women´s tag team championship (campeonato en parejas de mujeres de la WWE)

*La cartelera está sujeta a cambios

¿Cómo ver Wrestlemania 35 en vivo?

Si quieres ver Wrestlemania 35 EN VIVO recuerda que la "vitrina de los ini será transmitido por Fox Action; para poder mirarlo deberás suscribirte al paquete Fox Premium. El evento también podrá ser visto por medio del servicio de streaming de la empresa: WWE Network. Por otra parte, no olvides que podrás seguir el minuto a minuto de todas las incidencias a través de larepublica.pe.