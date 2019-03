Uribe sobre la debacle en España 82: “Los grupitos destruyeron a la selección peruana”

La selección peruana que participó en el Mundial España 82 dejó un sabor amargo que hasta el momento no ha sido asimilado. El combinado nacional llegaba con varias figuras de renombre internacional y se auguraba una buena campaña, sin embargo fue eliminada en primera fase sin haber conseguido una victoria. Uno de los protagonistas de esa generación fue Julio César Uribe que acaba de confesas las razón del por qué se ocasionó esa debacle y apuntó a que la interna del equipo estaba dividida.

En el programa ‘Fox Sports Perú’, se dio estas confesiones del ‘Diamante’. El que abrió el tema de conversación fue Germán Leguía, exjugador que también perteneció a ese equipo mundialista. El ídolo de Universitario comenzó a narrar que dentro de esa selección peruana había una armonía única, pero todo se vino abajo cuando llegó un jugador, en referencia a Teófilo Cubillas.

Julio César Uribe no se quedó callado e intervino confesando algo que dejó boquiabierto a Eddie Fleischman y Alan Diez. “Nosotros nos saldríamos del programa si uno dice las razones del por qué se dieron los goles y esas son cosas absolutamente internas, son códigos por estas cosas mal establecidas alianzas de los grupitos que destruyeron la selección, así que no me calientes a mi porque conozco la historia bastante bien...” manifestó el ‘Diamante’.

A lo cual Peter Arévalo replicó que que eso era evidente y Uribe siguió: “Es evidente pero eso es lo generó lágrimas en todo un país que tenía ilusiones por un gran grupo de jugadores, eso es lo que hay que subrayar”.

“El equipo dejó de ser equipo desde antes”, añadió Germán Leguía e incluso reveló que hubo peleas dentro de ese plantel.

Dentro de ese plantel del que todos hablan y se esperaba mucho en el Mundial del 1982 brillaban los nombres de César Cueto, Eduardo Malásquez, Guillermo La Rosa, Juan Carlos Oblitas, Jaime Duarte, German Leguía, Teófilo Cubillas, Julio César Uribe, Percy Rojas, Gerónimo Barbadillo, entre otros.

En esa justa mundialista Perú cayó en el Grupo 1; en el primer partido igualó sin goles ante Camerún, en la siguiente jornada empató 1-1 ante Italia. En la tercera fecha fue aplastada por Polonia con un contundente 5-1 que los regresó a casa con la cabeza abajo.

Video: desde 1:06:24 hasta 1:16:04