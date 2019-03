DT de Argentina lanza dura crítica contra la organización del Sudamericano Perú Sub 17 [VIDEO]

El director técnico de la Selección Argentina Sub 17, Pablo Aimar, brindó fuertes declaraciones contra la organización del Sudamericano Perú Sub 17 debido a las condiciones del campo sintético del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el poco descanso que tienen los jugadores y otros puntos. Sus declaraciones han dado la vuelta al mundo y ahora son virales en YouTube.

Durante una conferencia de prensa, Pablo Aimar se refirió a las condiciones en las que se está desarrollando el Sudamericano Peru Sub 17. "Si vemos siete, ocho jugadores acalambrados por partido es algo que hay que ver. No sé exactamente lo que es. Quizás es el único día de descanso, las condiciones de las canchas, la cantidad de caucho que tienen", sostuvo el DT de Argentina en la conferencia de prensa que está publicada en YouTube.

Asimismo, señaló los motivos por los que hoy en día se juega con cancha mojada. "Hoy, en el fútbol de élite, se juega en cancha de 15 milímetros y mojado. Se la riega hasta faltando un minuto para que empiece el partido y en el entretiempo. Eso es para que la pelota llegue de un jugador a otro más rápido, en menos tiempo para que el rival no llegue a sacártela", agregó.

Por último, Pablo Aimar sostuvo que en el Sudamericano Sub 17 no se verá un buen juego a pesar de la calidad de los jóvenes talentos porque la cancha no es la ideal.

"Se va a ver poco fútbol y mucho juego directo. Se hace muy difícil tirar una pared, algo tan vistoso y tan lindo. Por estas condiciones no creo que vayamos a ver cinco pases seguidos. Eso es lo que me pone un poco triste porque hay mucho material, muy buenos jugadores en todos los equipos. La manera en que se juega este Sudamericano no es la ideal, pero no se si a alguien le interesa el juego" finalizó el DT de Argentina.

Esta conferencia de prensa se dio luego que Argentina venciera por 2-1 a Colombia por el Sudamericano Perú Sub 17, donde los argentinos andan terceros en el grupo B con tres puntos.