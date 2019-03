Umtiti invita a Griezmann al FC Barcelona: "Tiene un lugar aquí"

Los campeones del mundo Samuel Umtiti y Antoine Griezmann son muy amigos, es por eso que el defensor central se toma la libertad durante una entrevista a invitar al 'Principito' al cuadro catalán.

El Atlético Madrid se esforzó por mantener a Griezmann una temporada más en el Wanda Metropolitano, sin embargo los tambores están sonando otra vez. Tras la pronta eliminación en los octavos de final de la Champions League ante la Juventus de Cristiano Ronaldo, el proyecto deportivo de Diego Pablo Simeone no parece tan fuerte como hace unos meses.

El FC Barcelona es uno de los más interesados en tener al campeón del mundo en el Camp Nou, y el defensor central Samuel Umtiti lo sabe, es por eso que durante la entrevista a Telefoot señaló: "¿Qué si me alegraría si me dijeran que Griezmann vendría a Barcelona? Sí. ¿Tiene un lugar aquí? Sí. ¿Discutí el tema con él? No, en absoluto”.

El central aseguró que a pesar de no haber conversado con Griezmann del tema, él sabe que en Barcelona lo recibirían con los brazos abiertos.

Umtiti reflexionó que lo más importante para Griezmann es que él tome la decisión con libertad y que sobre todo esté contento:"Sé que está muy feliz en Madrid, que le va bien. El Atlético es un equipo que juega para él. En nuestra carrera tenemos que tomar decisiones que luego lamentamos... No sé, se siente bien allí, aunque podría jugar en cualquier club del mundo. Lo más importante es que él está feliz”.

El defensor también se expresó sobre el riesgo que tomó al disputar la Copa del Mundo Rusia 2018 sin estar al 100%: "Sí, me arriesgué, el Mundial es cada cuatro años y nunca estarás seguro de que juegues muchas veces. Así que era un sueño y para ello forcé mi rodilla izquierda; luego las cosas se complicaron un poco más en la próxima temporada, pero no me arrepiento de esa elección", concluyó Umtiti.