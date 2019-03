WWE: El motivador mensaje de Kofi Kingston previo a la lucha más importante de su vida

El camino a una oportunidad por un título en Wrestlemania es difícil para cualquier luchador, pero para Kofi Kingston se ha convertido en un calvario. Pese a contar con una victoria sobre el campeón Daniel Byan y ser el favorito de los aficionados, el ghanés debe superar a otros 5 luchadores para cumplir su sueño.

Kingston deberá derrotar en una lucha de 'ruleta rusa' a Randy Orton, Samoa Joe, Cesaro, Sheamus y Rowan para tentar el máximo campeonato de SmackDown en 'La Vitrina de los Inmortales'. Este reto le fue impuesto por el jefe de WWE, Vince McMahon, quien dejó en claro que no considera al miembro de 'The New Day' como material de campeón.

El hábil luchador africano no se amilana ante este desafío y así lo demuestran sus últimas publicaciones en Twitter, en las que detalla las ganas que tiene de sobrellevar los obstáculos para lograr el cometido que viene buscando desde hace 11 años cuando entró a la WWE.

"Siempre supe que mi camino al campeonato de WWE nunca iba a ser fácil, pero esta 'ruleta rusa' será una difícil e insuperable montaña que escalar, así que vamos a ponernos nuestras botas de montaña y a escalar", publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Solo horas antes de este trascendental encuentro, Kofi Kingston agregó un escueto mensaje en el que revela que ya se encuentra listo. "Hoy es un buen día para vencer las probabilidades", suscribió.

