Tajante declaración de Iván Bulos sobre Alianza Lima: “Es cómico que se quejen del árbitro”

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Municipal fue uno de los más atractivos de la quinta jornada de la Liga 1 Movistar, y es que, además de tratarse del clásico moderno, el resultado emocionó a todos tras el agónico empate de los ‘ediles’.

Para un sector de jugadores de Alianza Lima, el encuentro terminó siendo polémico por las decisiones del árbitro Augusto Menéndez y la expulsión de Aladair Salazar, que habría condicionado el resultado que inició a su favor, sin embargo, Iván Bulos apareció para pedir que dejen de lado los quejas.

Con un contundente mensaje, el delantero de Municipal aseguró que la responsabilidad del resultado recae en el elenco de La Victoria antes que en el juez del compromiso, pues como ‘equipo grande’ Alianza tuvo ciertas ventajas.

"Los partidos duran 90 minutos y ellos tuvieron chances para matarnos. Creo que plantearon mal el partido, sobre todo en el segundo tiempo. Ellos iban ganando 2-0 y parecía que estábamos jugando ataque contra defensa, me sorprendió que un equipo de la jerarquía de Alianza Lima lo haga. Por otro lado, me parece increíble que se quejen de los árbitros cuando es más fácil no cobrarle cosas a los equipos grandes. Me parece cómico que se quejen", enfatizó el exjugador de Boavista.

Además, se refirió al importante duelo que asumirá el equipo de la franja este martes frente al Colón de Santa Fe por la Copa Sudamericana. "Hay una deuda pendiente del fútbol peruano en general en este tipo de torneos internacionales, por lo que tenemos la oportunidad de dejar en alto el nombre del Perú. Tenemos la responsabilidad de hacerlo y estamos con la confianza de que podemos. El partido contra Alianza Lima nos perjudica un poco por la cercanía del encuentro, pero por otro lado nos da una idea del roce", sentenció Iván Bulos.