DT de Juventus salió en defensa de Cristiano Ronaldo y mandó una advertencia a la UEFA

La brillante noche de Cristiano Ronaldo con un triplete ante el Atlético de Madrid en la Champions League podría terminar en un gran problema. La estrella de la Juventus recibiría un castigo de parte de la UEFA por haber imitado el gesto obsceno de Diego ‘Cholo’ Simeone en el Wanda Metropolitano y se perdería los próximos duelos contra Ajax en cuartos de final.

En el caso del DT argentino fue sancionado con 20 mil euros por conducta inapropiada. Sin embargo, el entrenador de la Vecchia Signora, Massimiliano Allegri salió a respaldar a su goleador y aseguró que no teme que reciba una penalidad por la celebración en el Allianz Stadium.

“Creo que el martes cada uno ha celebrado de manera distinta. En el estadio había 42.000 aficionados, deberían sancionar a todos. No me parece algo particular (la celebración de Cristiano). No tenemos miedo de una sanción, y no la habrá", dijo Allegri en conferencia de prensa previo al partido con Genoa por Serie A.

Por otro lado, el estratega italiano decidió dejar fuera de la convocatoria a Cristiano Ronaldo para reservarle con miras a los próximos partidos de temporada. La ‘Juve’ lleva 18 puntos de ventaja sobre el Nápoles a falta de once jornadas para finalice el campeonato.

"Cristiano ha jugado muchísimos partidos y le dejé en casa, además tendrá dos partidos con su selección. Era demasiado arriesgado hacerlo jugar", explicó Allegri quien consultó previamente con CR7 sobre darle un descanso, puesto que, lleva 19 goles en 26 partidos disputados en la Serie A.