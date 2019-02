Así fue el multitudinario adiós de Carlos 'Kukín' Flores en el Callao [VIDEO]

Las calles del Callao se abarrotaron este martes para darle el último adiós a Carlos 'Kukín' Flores, ex jugador e ídolo del Sport Boys, quien falleció en la madrugada del sábado producto de un paro cardiaco en el interior de su vivienda en San Miguel.

El cuerpo del exjugador de 44 años fue velado en un local del Boys, ubicado en la Calle Teatro, donde miles de hinchas rosados y familiares se acercaron para realizarle un emotivo homenaje. Amigos de Flores como Andrés 'Balán' Gonzales, Miguel Rebosio, Mario Gómez, 'Puchungo' Yáñez, Waldir Sáenz, Carlos Lobatón, entre otros, lamentaron el deceso de ‘Kukín’.

“Él me decía: 'el día que me pase algo quiero que la gente llore de alegría, que me recuerde como Kukín, como el negro, como el diez, como un ídolo'”, recordó entre lágrimas, el ‘Conejo’ Rebosio.

El féretro salió cerca de la 1:00 de la tarde y realizó el recorrido por las caras de Atahualpa, el Telmo Carbajo y el Estadio Miguel Grau donde le rindieron honores con cánticos y aplausos. Luego fue trasladado al cementerio Baquijano para ser enterrado la leyenda chalaca y del fútbol peruano.

Además se defender la camiseta de Sport Boys, Carlos 'Kukín' Flores paseó su fútbol en Universitario de Deportes, San Agustín, Al-Hilal (Arabia Saudita), Aris Salónica (Grecia), Alianza Lima, Atlético Paranaense (Brasil), Belgrano (Argentina), Juan Aurich, Unión Huaral, Villa del Mar, Deportivo Wanka, Sport Anchash, Deportivo Pereira (Colombia), CNI y Cobresol.

Dato: Carlos 'Kukín' Flores se retiró del fútbol en el 2012 con Cobresol de Moquegua.