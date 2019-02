Manchester United cayó 2-0 ante PSG e irá por la hazaña al ‘Parque de los Príncipes’ [RESUMEN]

Silenciaron el Old Trafford. PSG que no contó con Neymar y Edinson Cavani por lesión, venció 2-0 al Manchester United en su legendario recinto. Los ‘Parisinos’ lograron un importante triunfo en el duelo de ida por los octavos de final de la Champiosn League.

Los goles del PSG fueron anotados por Kimpembe (53’) y Kylian Mbappé (60’); mientras que el Manchester United culminó el cotejo con un hombre menos tras la expulsión por doble amarilla de Paul Pogba.

El partido de vuelta se jugará el próximo 6 de marzo en el ‘Parque de los Príncipes’. Por el momento, el cuadro ‘Parisino’ ha sacado una buena ventaja, y para la vuelta ya podría estar contando con Naymar y Cavani.

