Sergio Ramos descarta a un compañero del Real Madrid a solo horas del clásico contra el FC Barcelona

Sergio Ramos es consciente que el encuentro contra el FC Barcelona no es solo un simple clásico. El capitán del Real Madrid tiene muy claro que el equipo puede demostrar que el proyecto no es tan flojo como muchos creen y que los jugadores del FC Barcelona no son tan peligrosos.

Es por ello que el número ‘4’ del Real Madrid le ha dejado claro a Santiago Solari, DT del equipo, que de cara a la semifinal por la Copa del Rey, lo resaltante es sacar un buen score.

A solo horas del partido ante el FC Barcelona, Sergio Ramos corta la cabeza de su compañero Gareth Bale. El capitán del Real Madrid sustenta sus razones para no querer tener al galés en el campo.

Hablando deportivamente, Sergio Ramos prefiere a Lucas Vásquez en el lado derecho. Según Ramos, la labor que hará este último cubriendo las subidas de Jordi Alba no las hará Bale.

En el cuadro madrileño conocen que gran parte del peligro del FC Barcelona comienza en la conexión entre Lionel Messi y Jordi Alba. Por ello, colocar a un perro de presa como Lucas Vásquez encima del dúo es una interesante forma de intentar limitar su peligrosa llegada.

Pero eso no es todo. Ramos no cree que Gareth Bale se merezca estar en el once ideal, esto por la relación nada saludable que ambos tienen.

Ramos está harto de Bale

Sergio Ramos no soporta más al galés, pues Gareth Bale no se integra, no forma parte del conjunto y, también en el campo no es lo suficientemente solidario. Esto muy diferente a lo que ha pasado con Karim Benzema, quien esta temporada tiene una buena performance.