Extécnico de la selección peruana Sub 20 arremetió contra Daniel Ahmed

El director técnico argentino, Fernando Nogara, criticó a la selección peruana Sub 20 de Daniel Ahmed por su eliminación en el Sudamericano juvenil disputado en Chile. El conjunto 'bicolor' no pudo acceder al hexagonal final tras último del Grupo B del certamen continental.

El exentrenador de la categoría habló con 'RPP Noticias' y tildó de fracaso el desempeño de los 'pupilos' de Daniel Ahmed en el torneo jugado en el país sureño.

"Cuando uno se propone algo y no lo logra es un fracaso. Es una palabra a la que no le tengo tanta agresividad como otra gente, uno en la vida constantemente fracasa y aprende tanto en la familia como en el trabajo. Si el objetivo era clasificar al hexagonal, entonces es un fracaso. Seguramente hay metas que se han logrado, pero ese término no me genera malestar y hay que tomarla como una palabra más", atinó el técnico 'gaucho', Fernando Nogara.

La idea de juego del conjunto peruano nunca terminó de consolidarse. El triunfo inicial a Uruguay maquilló el rendimiento de la 'blanquirroja', superado en el juego por los 'charrúas'.

Frente a Paraguay y Ecuador, el factor físico fue determinante, ganando los rivales los balones divididos en casi todos los tramos del partido y con Argentina hubo una mejora pero casi no creamos claras ocasiones de gol.

Por otro lado, se conoció que el elenco 'blanquirrojo' retornaría a la capital peruana este domingo en horas de la tarde, sin embargo, el estratega, Daniel Ahmed marcaría la ausencia, pues habría decido partir hacia Argentina.