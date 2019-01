Novak Djokovic enfrentará a 'Rafa' Nadal en la final del Open Australia

Hablar de Novak Djokovic es referirse a uno de los mejores tenistas del mundo. El serbio superó sin problemas a Lucas Pouille por un marcador 6-0, 6-2 y 6-2 y clasificó a su séptima final del Open Australia 2019, donde enfrentará a Rafael Nadal.

‘Nole’ dominó el encuentro. Estuvo atento a los servicios del francés, su mejor arma de ataque. Novak quiere seguir haciendo historia por eso no estaba dispuesto a perder, ni mucho menos ceder un set. El primer parcial lo ganó, sin problemas.

En el segundo set se le complicó las cosas, pero con una dosis de calidad y saques cortos pudo obtener la victoria. Lucas estaba incómodo, todos sus ataques fueron respondidos por Novak. Este parcial fue para el serbio, quien ya saboreaba la victoria.

En el último parcial la historia no cambió. ‘Nole’ fue un huracán que arrastró todo lo que estaba a su paso. El francés luchó pero perdió, una derrota que le permitirá seguir escalando en lo más alto de la ATP. Pues, llegar a una semifinal del Open Australia es un suceso que muy pocos tenistas se pueden jactar.

“Hay que comprar una entrada para ver esta final. Los partidos con Rafa son una experiencia única", fueron las palabras de Novak, quien ya palpita lo que será la final ante Rafael Nadal.

Está final será una acontecimiento que promete paralizar el mundo. Estos dos tenistas quieren seguir conquistando trofeos.

