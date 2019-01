ExNovia de Emiliano Sala: "Investiguen a la mafia del fútbol"

El caso Emiliano Sala sigue dando que hablar. En esta oportunidad, la expareja del futbolista argentino, Berenice Schkair, compartió un duro mensaje en las redes sociales que ha generado la polémica en el mundo del fútbol en alusión a la desaparición del avión que trasladaba al jugador a su nuevo equipo, el Cardiff City de Inglaterra.

"Investiguen la mafia del fútbol porque no me creo este accidente", fue lo que posteó la joven modelo a través de su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, fue consultada por el portal 'Infobae', pero no quiso dar declaraciones. "Por respeto a la familia prefiero esperar. Voy a decir lo que tenga que decir en unos días", atinó Berenice Schkair.

Sin embargo, la exnovia de Emiliano Sala aprovechó su Instagram oficial para dedicar a todo lo que viene aconteciendo sobre su desaparición que mantiene en vilo a todo el mundo del fútbol.

“Quiero despertar y que todo esto sea mentira. Por favor investiguen, porque no me creo este accidente ni que suspendan una búsqueda por mal clima cuando apenas encuentran objetos flotando. Necesito leer que apareciste. No puedo creer que suspendan la búsqueda hasta mañana que pierdan tiempo y no investiguen. Siento impotencia, es una pesadilla”, escribió en primera instancia, Berenice Schkair, en su red social.

"No puedo parar de pensar en vos Emi. Los sueños tienen fecha de caducidad? en un segundo tu vida puede cambiar. Somos polvo somos efímeros en este universo. Donde ocurren tantas injusticias, y por esto lo que más me arrepiento es no haberte dicho que me hiciste sentir como hace tiempo sentía y que quiero tenerte de frente de nuevo", manifestó la modelo en su cuenta de Instagram.