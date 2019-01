Serena Williams sigue haciendo historia en el Australian Open 2019

Serena Williams dio el ‘Batacazo’ en el Australian Open 2019. La tenista estadounidense superó por por 6-1, 4-6 y 6-4 a la número uno del mundo, Simona Halep, y clasificó a los Cuartos de Final.

El encuentro duró una hora y 48 minutos.Serena demostró un juego agresivo que sorprendió a Simona. En varios pasajes del encuentro Halep no pudo mantener el ritmo de la competencia.

En el primer asalto Serena estuvo atenta a los servicios y con gran maniobra al momento de atacar se pudo quedar con el set. En la segundo set la historia no cambió, la estadounidense dominaba el duelo y Simona se le notaba perdida.

En el último set, Williams demostró su superioridad a vencer a su rival sin mayor problema por 6-4. "Soy una gran luchadora, nunca me doy por vencida. Fue un partido intenso, con increíbles puntos, pero me gusta jugar al tenis y estar ahí fuera, me gusta esta cancha, es genial volver aquí", dijo Serena al finalizar el duelo.

Serena Williams está a punto de hacer historia.Si la menor de los hermanos Williams gana el primer Grand Slam del año conquistaría su corona número 24 en los ‘Grandes Abiertos’, igualando el récord de la australiana Margaret Court.

