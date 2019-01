Universitario y Tiago Cantoro no habrían llegado a un acuerdo para la temporada 2019

No hay humo blanco. La novela de Tiago Cantoro, hijo del exdelantero Mauro Cantoro, con Universitario de Deportes estaría llegando a su fin. Tras varias reuniones entre ambas partes, al parecer no se habría llegado a un acuerdo y el futbolista de 18 años no formaría parte de la planilla que conduce Nicolás Córdova para la temporada 2019.

En la noche del lunes 14 de enero, la ‘U’ se juntó con Tiago Cantoro y su agente, Carlos Delgado, para cerrar la operación pero se volvió a caer. Según el periodista Carlos Tassara, el tema principal es que Universitario no acepta que el jugador tenga libertad para irse ante una oferta del exterior, sin previa negociación con el club.

Además, explicó que en Universitario están incómodos con este tema, puesto que, iba a ser anunciado junto a Nelson Cabanillas, quien llegó cedido un año por San Luis de Quillota de Chile, como el quinto refuerzo extranjero del club.

Sin embargo, las condiciones que pone en la mesa el representante del atacante argentino continúan dilatando su fichaje. Por eso, la administración crema no pierde el tiempo y también maneja un plan ‘B’: irían por un ‘9’ o un enganche extranjero que podría ser uruguayo o argentino.

Recordar que la dirigencia de Universitario de Deportes le ofrece un contrato profesional por tres años a Tiago Cantoro, que aún no debuta con el primer equipo dirigido por Nicolás Córdova.

Dato: Tiago Cantoro es hijo de Mauro Cantoro quien fue bicampeón con Universitario de Deportes en los años 1998 y 1999.