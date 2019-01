WWE Raw EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2: Ambrose vs Rollins vs Lashley por el Campeonato Intercontinental

Una nueva edición del programa WWE RAW se llevará a cabo este lunes 14 de enero en el FedExForum de Memphis, Tennessee. Será el segundo del año 2019 y el penúltimo antes del evento Royal Rumble.

Seth Rollins estuvo muy cerca el lunes pasado de recuperar el campeonato Intercontinental, pero no contaba con la irrupción de Bobby Lashley que con un feroz ataque le impidió derrotar a Dean Ambrose.

Para el programa de este lunes, se ha programado una triple amenaza entre Dean Ambrose, Seth Rollins y Bobby Lashley por el campeonato Intercontinental.

Además, Sasha Banks, quien ganó una oportunidad de enfrentar a la campeona femenina Ronda Rousey en el Royal Rumble, hará pareja con la actual monarca para enfrentar a Nia Jax y Tamina.

Finalmente, Braun Strowman estará presente, atento a cualquier movimiento de Brock Lesnar, su rival en Royal Rumble por el título Universal. No se descarta que se confirmen más nombres para la gran batalla real del domingo 27 de enero.

The 🔥burns within @WWERollins. #TheArchitect is ready for the #ICTitle #TripleThreat Match tomorrow on #RAW! #WWECharleston pic.twitter.com/ccemEBdm0q