Los favoritos no se dan tregua

En el día de descanso nadie se relaja. Hay que ajustar tuercas, revisar el mapa de la siguiente etapa, ver el aceite, los repuestos. En este campamento no están de vacaciones, es para trabajar. Los coches vuelven a estar limpios a pesar de que muy pronto volverán a estar en las dunas, en un desierto donde cualquiera puede perder el rumbo menos dos que aparecen como favoritos en el Dakar, el rally más difícil del mundo, que es algo así como tener un sello de ser rudo, indestructible.

El príncipe catarí Nasser Al-Attiyah lidera la carrera que hoy tendrá su sexta etapa entre Arequipa y San Juan de Marcona. A bordo de su Toyota, no se siente preocupado porque no haya ganado la quinta etapa –lo hizo Sebastien Loeb–. Sabe que esta es una prueba de resistencia donde se corona el que comete menos errores (y también el que tiene más suerte).

“Seb (Loeb) no tiene nada que perder. Tiene que atacar para recortar su retraso. Yo, en cambio, tengo que controlar a Stéphane (Peterhansel), quien en estos momentos es mi principal rival, es el hombre más peligroso en el Dakar. Nosotros hemos venido a ganar. Ahora necesito tener cuidado y mantener un ritmo seguro. Hemos ampliado nuestra ventaja. El final de la etapa ha sido una pesadilla con tanto fesh fesh, no puedes ver, no sabes para dónde estás yendo, pero Matthieu ha hecho un gran trabajo”, indicó sobre su copiloto.

Con 17 horas, 19 minutos y 53 segundos, Al-Attiyah le lleva casi 25 minutos a Peterhansel, que sabe que tendrá que acelerar un poco más para seguir soñando con su título 14 en el rally. No por nada le dicen ‘Monsieur Dakar’.

“A 30/40 km de la meta, nos hemos quedado bloqueados en el fesh fesh. No hemos conseguido sacar el coche ni con el gato ni con las planchas… Ha tenido que venir Nani (Roma) a remolcarnos. Todo ello por haber girado tres metros más lejos de donde debía… He cometido demasiados errores en esta primera parte del rally para estar delante. Pero delante de nosotros solo hay un Toyota y no siempre es fiable al cien por cien. Aún pueden pasar muchas cosas”, ha dicho el francés que no piensa sacar el pie del acelerador.

Nani Roma y el mismo Sebastian Loeb están a menos de 40 minutos del líder, pero este rally –salvo una catástrofe– es cuestión de dos.❧

Nasser Al-Attiyah

2011

ganó su primer rally Dakar el príncipe catarí. Fue con un Volkswagen Touareg. El 2015 triunfó con Mini.

17

horas con 19 minutos llevan hasta ahora en el Dakar.

Stéphane Peterhansel

13

títulos en el Dakar tiene en total ‘Monsieur Dakar: 6 en motos y 7 en coches.

1991

ganó por primera vez en motos a bordo de Yamaha YZE750T.