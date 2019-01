Reimond Manco confesó que podría jugar en el fútbol asiático [VIDEO]

Reimond Manco viene analizando ofertas del fútbol peruano y del exterior. En una reciente entrevista, el atacante de 28 años habló si la directiva de Universitario de Deportes lo había contactado o no para ficharlo; por otra parte confesó que maneja la posibilidad de emigrar al fútbol asiático.

Al finalizar su vínculo con Unión Comercio, Reimond Manco quedó libre y busca nuevo equipo para afrontar la Liga 1. Primero salió a la luz que estuvo en el radar de Sport Boys y luego se rumoreó que podría anclar en Ate. El ‘exjotita’ habló sobre ambos temas para ‘Fox Radio Perú’.

“Lo de Boys fue un secreto a voces, tuvimos reuniones y todo, pasó por un tema netamente económico porque a mí mi hubiese encantado. De Universitario no me ha llamado nadie, para que voy a mentir y crear falsas expectativas no puedo crear polémica a base de algo que no existe”, apuntó Manco.

En otro momento de la entrevista, Reimond subrayó que también maneja ofertas del exterior donde el mercado asiático podría ser su destino.

“Sí, estoy manejando alguna posibilidad de afuera, del mercado de Asia para ser más específico. Mientras aquí están en pretemporada, allá están en temas de fichajes de jugadores, estoy en ese tema. No sé si mañana más tarde aparezca una propuesta acá en Perú que me satisgafa...”, culminó el exjugador de Unión Comercio.