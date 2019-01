Técnico del Flamengo sobre Trauco: “Me gusta trabajar con gente que quiere estar aquí"

La salida del peruano Miguel Trauco del Flamengo parece inminente. El técnico del ‘Mengao’, Abel Braga, dio su punto de vista sobre lo que podría pasarle al lateral nacional en esta temporada 2019.

"He escuchado cosas muy buenas sobre Trauco. Acerca de su capacidad técnica. Incluso mencioné que se puede utilizar en el campo medio y no por las bandas. Pero si quiere ir a San Lorenzo, por mi parte está claro, porque me gusta trabajar con gente que quiere estar aquí ", sentenció el técnico brasileño.

La directiva de Flamengo conoce el interés de San Lorenzo por Miguel Trauco. Hasta rechazó una oferta de 1.5 millones de dólares por la carta pase del peruano porque pretende una cifra más alta por el traspaso.

"El Rubro-Negro deseaba el doble para concluir la transacción (3 millones de dólares / más de 11 millones de reales). Sin embargo, todavía conversan por la transacción por préstamo", informó el portal Globoesporte.

Miguel Trauco no ha tenido continuidad en el equipo brasileño porque apenas ha jugado nueve partidos en la temporada 2018.