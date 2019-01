Barcelona: Andrés Iniesta y su contundente opinión sobre la llegada de Jeison Murillo

El fichaje de Jeison Murillo ha levantado controversia entre los hinchas del Barcelona por la decisión de Ernesto Valverde pues pidió la llegada de un extranjero más al equipo, en lugar de preferir la aparición de un canterano. Para Andrés Iniesta, ídolo del club, la contratación fue correcta.

"Haría lo que ha hecho el club (fichar a Murillo). Valorar todas las situaciones y decidiría. Ahora no sé decir el qué, a lo mejor el club piensa que no hay un jugador de la cantera capacitado para estar allí", sostuvo el ex azulgrana al diario Sport de España.

Andrés Iniesta, quien hoy juega en el Vissel Kobe de la liga japonesa, señaló que las jóvenes promesas del Barcelona ya tendrán su oportunidad para mostrar su juego.

"No es cuestión elegir cantera por elegir. Hay que pensar que la gente esté realmente preparada para asumir el rol. Siempre hay que tener un ojo para la cantera y valorarlo", explicó.

Jeison Murillo llegó al Barcelona procedente del Valencia, donde era suplente. El defensor colombiano no jugará los octavos de final de Champions League con los catalanes porque ya jugó la fase de grupos con su exequipo.