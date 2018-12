VER UFC 232 EN VIVO ONLINE: sigue las peleas preliminares en California

UFC 232 EN VIVO | Ver por Internet Gratis | LIVE STREAM | EN DIRECTO ONLINE vía Fox Action: Jon Jones vs Alexander Gustafsson y Cris Cyborg vs Amanda Nunes serán los combates estelares que tendrá este evento, el cual se realizará HOY en el The Forum de Los Ángeles en California.

UFC 232 EN VIVO: sigue las peleas preliminares del evento de MMA 2018

Tweets by UFCEspanol

UFC 232 EN VIVO: ¿a qué hora comienza este evento de MMA 2018?

La primera pelea del UFC 232 está programado para las 9:00 p. m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de nuestra página web: larepública.pe.

UFC 232 EN VIVO: ¿qué canal transmitirá este evento de MMA 2018?

Para poder disfrutar de todos los combates que ofrecerá este acontecimiento de Artes Marciales Mixtas (MMA), que podría definir a los nuevos campeones de la división de peso pluma (Cris Cyborg vs Amanda Nunes) y peso semipesado (Jon Jones vs Alexander Gustafsson), podrás recurrir a la señal pague por ver de Fox Action.

¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el UFC 232?

Para poder disfrutar del último evento que organiza la UFC en el 2018, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores peleadores del mundo. Asimismo, para ver las peleas EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

UFC 232 EN VIVO: conoce la cartelera del evento de MMA 2018

- Jon Jones vs Alexander Gustafsson | Título del peso semipesado.

- Cris Cyborg vs Amanda Nunes | Título del peso gallo.

- Carlos Condit vs Michael Chiesa.

- Ilir Latifi vs Corey Anderson.

- Chad Mendes vs Alexander Volkanovski.

Preliminares del UFC 232

- Andrei Arlovski vs Walt Harris.

- Cat Zingano vs Megan Anderson.

- Douglas Silva de Andrade vs Petr Yan.

- BJ Penn vs Ryan Hall.

- Nathaniel Wood vs Andre Ewell.

- Uriah Hall vs Bevon Lewis.

- Curtis Millender vs Siyar Bahadurzada.

- Brian Kelleher vs Montel Jackson.

Horarios en el mundo para ver EN VIVO ONLINE el UFC 232

California (EE. UU.) - 6:30 p. m.

México - 8:30 p. m.

Perú - 9:30 p. m.

Ecuador - 9:30 p. m.

Colombia - 9:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 9:30 p. m.

Bolivia - 10:30 p. m.

Venezuela - 10:30 p. m.

Argentina - 11:30 p. m.

Chile - 11:30 p. m.

Uruguay - 11:30 p. m.

Paraguay - 11:30 p. m.

Brasil - 12:30 a. m. (domingo)

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Jones vs Gustafsson?

Si quieres seguir en Internet el UFC 232, LaRepublica.pe realizará una transmisión de todas las incidencias de las luchas. Además, puedes ver el resumen, con videos y fotos, de los combates de Cris Cyborg vs Amanda Nunes y Jon Jones vs Alexander Gustafsson.