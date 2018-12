Nilson Loyola rechazó a Alianza Lima y jugará en Brasil

Bomba. Nilson Loyola acaba de ser anunciado como nuevo jugador del Goias del fútbol brasileño. El lateral nacional se había despedido hace unos días de FBC Melgar y fue relacionado con Alianza Lima, pero la oportunidad de jugar en el exterior pesó más al momento de decidir.

Según el portal brasileño "Feras do Esporte Go", Nilson Loyola llegó a un acuerdo con el Goias, equipo recién ascendido a la máxima categoría del fútbol brasileño.

"¿Será verdad? Reportero André Rodrigues no trae información caliente en Goias. Interrumpimos nuestro horario de Navidad para reportar. Lateral izquierdo Nilson Loyola, peruano de 24 años, estuvo en la Selección Peruana en la Copa del Mundo Rusia 2018", publicaron temprano en Twitter el citado medio.

Horas más tarde ya lo dieron por oficial: "Está fichado. Contrato de un año, con derecho fijos, con opción de compra de Goias", se lee.

Nilson Loyola había sido titular indiscutible en los dos últimos años con FBC Melgar de Arequipa, y hace unos días le dijo adiós a la afición. Su nombre estuvo en la órbita de Matute, pero este no quiso desarpovechar la oportunidad de emigrar.

