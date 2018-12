UFC 232: conoce la cartelera oficial del último evento del año

Los fanáticos de las artes marciales mixtas tienen una cita obligada este sábado 29 de diciembre. UFC presentará su último evento del año que marcará el regreso de Jon Jones, considerado el mejor peleador de MMA, ante el sueco Alexander Gustafsson.

La pelea de 'Bones' Jones ante 'The Mauler' será por el título semipesado del mundo, que dejó vacante Daniel Cormier, quien es ahora el campeón peso pesado.

Jon 'Bones' Jones, vuelve a pelear luego de que finalizara su suspensión de 15 meses tras dar positivo en el combate que tuvo ante Daniel Cormier el año pasado. El ex monarca de UFC ha pasado los últimos meses lidiando con temas ajenos al deporte. La compañía aprovechará el evento para presentar los nuevos cinturones que llevaran los campeones

UFC 232 también tiene otras peleas interesantes como la que protagonizarán las brasileñas Cris Cyborg y Amanda Nunes. Este encuentro es considerado una 'super pelea' porque las dos son campeonas en divisiones distintas.

Cris Cyborg (récord de 20-1 MMA, 5-0 UFC) pondrá su título de peso pluma en juego cuando se enfrente a la campeona de peso gallo Amanda Nunes (16-4 MMA, 9-1 UFC) en un combate femenino que hará historia en las MMA.

En la cartelera también está el excampeón interino welter, Carlos The Natural Born Killer Condit (30-12 en MMA, 7-8 en UFC) contra Michael Maverick Chiesa.

El ex campeón ligero de UFC, B.J. Penn, también marca su regreso al octágono después de más de un año y medio para enfrentar a Ryan Hall en la categoría de peso ligero. Esta pelea se dará en las preliminares.

Algunos suben de categoría, otros buscan defender su lugar en la división

mira quienes hacen cambio en #UFC232 para este fin de año pic.twitter.com/A9L0TPyFC6 — UFC Español (@UFCEspanol) 20 de diciembre de 2018

Cartelera del UFC 232

Jon Jones vs. Alexander Gustafsson por el título semipesado

Cris Cyborg (c) vs. Amanda Nunes por el título peso pluma femenino

Carlos Condit vs. Michael Chiesa peso welter

Ilir Latifi vs. Corey Anderson peso semipesado

Chad Mendes vs. Alexander Volkanovski peso pluma