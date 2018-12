¡Volvió el jefe! Vince McMahon regresó a WWE y anunció grandes cambios [VIDEO]

El programa de este lunes de Monday Night RAW inició con una gran sorpresa, el jefe máximo de la WWE Vince McMahon volvió a presentarse ante el público que se hizo presente en Sacramento, California.

'Vinnie Mac' ingresó ante la ovación del público y, ni corto ni perezoso, procedió a presentar al resto de autoridades de la empresa, su hija Stephanie McMahon, su hijo Shane McMahon y su yerno y excampeón mundial Triple H.

Fue precisamente, 'el asesino cerebral' el encargado de dejarle claro al público que ahora los 4 presentes "van a recuperar Monday Night RAW".

"Ahora, ustedes van a ser la autoridad", recalcó Triple H para provocar la emoción del Universo WWE.

Sin embargo, cuando los 4 miembros de la familia McMahon se disponían a retirarse, hizo su aparición Baron Corbin, quien hasta ayer era el GM interino de RAW, responsabilidad que perdió al ser derrotado por Braun Strowman en el evento TLC.

Después de ser abucheado por varios minutos, Corbin por fin pudo hablar para pedirle una nueva oportunidad a los McMahon. Al principio se negaron a la solicitud del 'Lobo solitario', pero después accedieron a darla una chance con la condición de derrotar a Kurt Angle en el programa de hoy. Además, se anunció que el árbitro sería Heath Slater.

"As of now, the four of us will be taking back Monday Night #RAW." -@TripleH pic.twitter.com/ubF3PBKlhd