WWE TLC 2018 EN VIVO: cartelera y horarios del último evento del año [GUÍA TV]

WWE TLC 2018 EN VIVO | TV gratis por Internet | LIVE STREAM | EN DIRECTO ONLINE vía Fox Action y WWE Network: hoy se realizará el último megaevento del año desde el SAP Center de San José, California.

WWE TLC 2018: ¿a qué hora empezará el evento desde California?

El Kickofff del esperado evento WWE TLC 2018 está programado para las 6:00 p. m. (hora peruana), mientras que las luchas principales empezarán una hora después (7:00 p. m.). Asimismo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

WWE TLC 2018: ¿canal que transmitirá EN VIVO las peleas del evento?

Para poder disfrutar de todas las luchas de WWE TLC 2018, en donde en algunos luchas estará permitido el uso de sillas, mesas y escaleras, podrás recurrir a la señal pague por ver de Fox Action y WWE Network.

¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el WWE TLC 2018?

Para poder disfrutar del último megaevento que organiza la WWE, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar TV y DirecTV. Asimismo, para ver las luchas EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Cartelera completa del WWE TLC 2018

Campeonato de WWE

Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles

Campeonato de Mujeres de Raw

Ronda Rousey (c) vs. Nia Jax

TLC por el Campeonato de Mujeres de SmackDown

Becky Lynch (c) vs. Charlotte Flair vs. Asuka

Campeonato Intercontinental

Seth Rollins (c) vs. Dean Ambrose

Triple amenaza por los Campeonatos por Parejas de SmackDown

The Bar (c) vs. The New Day vs. The Usos

Campeonato de Peso Crucero

Buddy Murphy (c) vs. Cedric Alexander

Combate TLC

Braun Strowman vs. Baron Corbin

Combate de mesas

Natalya vs. Ruby Riott

Combate de sillas

Randy Orton vs. Rey Mysterio

Combate de escaleras

Elias vs. Bobby Lashley



Final del torneo Mixed Match Challenge

Alicia Fox y Jinder Mahal vs. Carmella y R-Truth

Finn Bálor vs. Drew McIntyre

Horarios en el mundo para ver las peleas de WWE TLC 2018

México - 6:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

Guatemala - 6:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

Nicaragua - 6:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

El Salvador - 6:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

Honduras - 6:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

Perú - 7:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

Ecuador - 7:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

Panamá - 7:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

Colombia - 7:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 7:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

Bolivia - 8:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

Venezuela - 8:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

Puerto Rico - 8:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

República Dominicana - 8:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

Argentina - 9:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

Uruguay - 9:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

Chile - 9:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

Paraguay - 9:00 p. m. (Kickoff una hora antes)

Brasil - 10:00 p. m. (Kickoff una hora antes)