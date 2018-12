Daniel Chávez reveló sobre su futuo:¿Se queda o se va de la 'U'?

El principal objetivo de Universitario para el 2019 es campeonar, por ese motivo la administración 'Crema' se encuentra buscando lo mejor del mercado local y renovando contrato a jugadores claves para Nicolás Córdova.

Pero hasta el momento no se sabe qué futbolistas-que tienen contrato con el club- serán prestados. En este grupo se encuentra el delantero Daniel Chávez. El ‘nueve’ no cumplió una buena campaña y ante la inminente llegada de Ugarriza, no tendría lugar en el once de Nicolás Córdova.

“A mí todavía me queda un año de contrato. El lunes (mañana) voy a conversar con la administración para decidir mi futuro. Yo lo que quiero ahora es jugar, no sé si será en la ‘U’. Si en Universitario no tengo muchas oportunidades para mostrarme, lo ideal sería ver otras oportunidades”, indicó el atacante ‘Merengue’ a ‘El Bocón’.

El delantero de la ‘U’ no tuvo una buena temporada, por ese motivo fue resistido por la hinchas ‘Cremas’.“Tuve un año difícil con relación a las lesiones que me pararon cerca de cinco meses”, expresó el jugador.

Pese a esos problemas musculares que sufrió a inicio del año, Daniel Chávez siempre estuvo dispuesto a dejar la vida por defender los colores del club. “Cuando yo empezaba a tener ritmo, vino el tema de los fichajes y me quedé sin posibilidades de jugar. Sé que el próximo año será mío”, finalizó.

La idea de Nicolás Córdova es tener tres delanteros de nivel. Germán Denis llegó a un acuerdo de palabra con los dirigentes cremas.