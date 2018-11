UFC EN VIVO ONLINE: Antonina Shevchenko vs Ji Yeon Kim HOY por el TUF 28 Finale

UFC EN VIVO | Antonina Shevchenko vs Ji Yeon Kim pelean HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports 2) por el Ultimate Fighter Finale 28 en la ciudad de Las Vegas. Este evento está programado para las 8:00 p. m. (hora peruana) y podrás seguir la TRANSMISIÓN a través del minuto a minuto de larepública.pe.

La hermana de Valentina, Antonina Shevchenko, hará su sueño realidad este viernes, ya que hará su debut oficial en UFC, la empresa más importante del mundo de artes marcial mixtas (MMA).

El Palms Casino Resort de Las Vegas marcará el primer encuentro de Antonina Shevchenko en el octágono de UFC ante la surcoreana Ji Yeon Kim, en un combate de peso mosca en el TUF Finale 28.

"Estoy preparada para mi debut, fueron varios meses de preparación con mi entrenador y Valentina. Aunque mi rival cambió, mi entrenamiento no fue diferente. Será una atractiva pelea para los fanáticos", afirmó la hermana mayor de Valentina Shevchenko en conversación con UFC en Español.

La rival de la ‘Pantera’, Ji Yeon Kim, ya sabe lo que es entrar al octágono de UFC y sorprender a los fanáticos. Y es que la surcoreana tiene tres peleas en la compañía y registra dos triunfos consecutivos, la última fue ante Melinda Fabian en el Fight Night 132.

El Ultimate Fighter Finale 28 tiene programado nueve peleas y estelar de la jornada luchística estará a cargo del duelo entre Rafael dos Anjos y Kamaru Usman en peso wélter.

DATO: Antonina Shevchenko tiene en su haber el cinturón del Consejo Mundial de Muaythai. Asimismo, nunca ha sido vencida en una pelea de artes marciales mixtas. Su récord es de 6-0.

Cartelera completa del Ultimate Fighter Finale 28

- Raoni Barcelos vs Chris Gutierrez (Peso gallo)

- Tim Means vs Ricky Rainey (Peso wélter)

- Roosevelt Roberts vs Darrel Horcher (Peso ligero)

- Joseph Benavidez vs Alex Perez (Peso mosca)

- Rick Glenn vs Kevin Aguilar (Peso pluma)

- Ji Yeon Kim vs Antotnina Shevchenko (Peso mosca)

- Darren Stewart vs Edmen Shahbazyan (Peso medio)

- Pedro Munhoz vs Bryan Caraway (Peso gallo)

- Rafael dos Anjos vs Kamaru Usman (Peso wélter)

Horarios para ver EN VIVO ONLINE el Antonina Shevchenko vs Ji Yeon Kim por UFC TUF 28 Finale

México - 7:00 p. m.

Perú - 8:00 p. m.

Colombia - 8:00 p. m.

Ecuador - 8:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida) - 8:00 p. m.

Bolivia - 9:00 p. m.

Venezuela - 9:00 p. m.

Chile - 10:00 p. m.

Uruguay - 10:00 p. m.

Argentina - 10:00 p. m.

Canales para ver EN VIVO ONLINE el Antonina Shevchenko vs Ji Yeon Kim por UFC TUF 28 Finale

Fox Sports 2

Fighting Sports Network

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Rayo Vallecano vs Eibar?

Si quieres seguir en Internet el Antonina Shevchenko vs Ji Yeon Kim por el UFC Ultimate Fighter Finale 28, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias de la pelea.