Silvio Valencia sobre Oblitas: “En su momento traicionó a Burga y ahora come de Oviedo” [VIDEO]

Juan Carlos Oblitas ha mostrado su incomodidad por las imágenes que se filtraron dentro de la FPF donde se le ve conversando con el presidente de la institución Edwin Oviedo. Silvio Valencia aprovechó para criticar al Gerente Deportivo e indicó que en su momento traicionó a Manuel Burga.

“Estas imágenes con Edwin se han filtrado sin mi consentimiento y esto lo ha hecho el área de Relaciones Institucionales de Federación que está encargada a Guillermo Ackermann, no es la primera vez que lo hace y ahora lo hace conmigo, eso está muy mal, a mi tienen que preguntarme si van a filtrar o compartir imágenes mías”, apuntó Juan Carlos Oblitas luego de que en la prensa local se filtrara la foto donde se encuentra abrazando a Oviedo.

Sobre este tema, Silvio Valencia aprovechó los micrófonos del programa “Existosa Deportes” para criticar la posición de Juan Carlos Oblitas.

“El señor Oblitas sale con una facilidad a despotricar a los de prensa, que primero averigüe quiénes están mal. Ahora se molesta porque le tomaron una fotito, entonces para qué va a la reunión, mejor se hubiera quedado en su casa”, expresó en un primer momento Valencia.

La cosa no se quedó ahí, Silvio Valencia fue más allá y destacó que el Gerente Deportivo de la FPF quiere marcar distancia del mandamás de la Videna, y añadió que tiempo atrás Oblitas traicionó al ex presidente Manuel Burga.

“Cuando va a cobrar su plata, sí ahí no le molesta nada. Que no diga que le da asco, porque de ese presidente (Edwin Oviedo) come él. Primero que vaya a estudiar, a seguir un curso de gerencia acá no más en Chile”, siguió criticando Valencia.

“Oblitas le mintió a Burga. Este señor Oblitas traicionó a Manuel Burga. Pregúntenle a Burga si tiene buen concepto de Oblitas”, añadió Silvio Valencia.