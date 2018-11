UFC 233: Henry Cejudo y TJ Dillashaw se enfrentan en una pelea campeón vs campeón

La empresa más grande de MMA en el mundo busca comenzar el 2019 de la mejor manera y ha logrado programar una verdadera 'Superfight' para su primera cartelera del año.

Henry Cejudo defenderá el campeonato mundial de peso mosca ante TJ Dillashaw, actual campeón mundial de peso gallo en el evento estelar de UFC 233, evento que se llevará a cabo el sábado 26 de enero desde el Honda Center en Anaheim California.

Ante los rumores de la posible desaparición de la división mosca, UFC estaría presentando una de las últimas peleas de esta categoría al enfrentar a dos campeones. Cejudo se alzó como monarca de peso mosca al vencer a Demetrious Johnson en UFC 227, mientras que Dillashaw obtuvo el campeonato peso gallo por segunda vez en UFC 217 superando a Cody Garbrandt.

Quien gane, pasará a integrar el exclusivo 'club' de peleadores que lograron obtener dos preseas en simultáneo. Ya han conseguido esa proeza, Conor McGregor (pluma y ligero a la vez) y Daniel Cormier (semipesado y pesado al mismo tiempo). A ellos dos se unen Randy Couture, BJ Penn y Georges St. Pierre quienes lograron este mismo objetivo pero no en simultáneo.

La última vez que dos campeones de distintas divisiones se midieron en el octágono fue en junio de este año cuando Daniel Cormier (campeón semipesado) y Stipe Miocic (campeón pesado). Antes de eso ya habían peleado Conor McGregor vs Eddie Álvarez y, mucho antes, BJ Penn vs Matt Hughes.

🏆 vs 🏆@HenryCejudo defends the flyweight belt against bantamweight champ @TJDillashaw at #UFC233 in Anaheim at the @HondaCenter!



🎟 ➡️ Dec. 7 pic.twitter.com/QCFj6NoFFA