Juventus vs Valencia EN VIVO ONLINE: por el Grupo H de la Champions League [GUIA TV]

VER EN VIVO | Juventus vs Valencia CF se enfrentan este martes 27 de noviembre por Grupo H de Champions League. Este duelo se desarrollará en el Juventus Stadium desde las 3:00 pm (hora peruana). Sigue ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Los ‘Bianconeri’ disputarán el Juventus vs Valencia con la misión de borrar la derrota dolorosa sufrida en casa a manos de Manchester United. Los italianos comandados por Cristiano Ronaldo lideran la Serie A donde mantienen el invicto sin conseguir derrotas. Por su parte, el delantero portugués no le trae buenos recuerdos enfrentar al cuadro 'Murciélago' ya que vio la tarjeta roja en su debut de Champions con la 'Vecchia Signora'.

Massimiliano Allegri con un empate frente al Valencia, podría ir sellando (matemárticamente) su pase a octavos de final de la Champions League.

Para este duelo, el técnico de la Juventus tendrá que prescindir de dos jugadores: Sami Khedira y Emre Can, además no es segura la presencia de Federico Bernardeschi que mantiene algunas molestias.

Por su parte el cuadro ‘Che’ afronta el Juventus vs Valencia con un panorama complicado tras los últimos resultados en la Champions League. El empate ante el Young Boys en Suiza, y la remontada del Manchester United sobre la Juventus en la última fecha obligan al equipo español a ganar este y el siguiente duelo para seguir con el sueño de pasar a octavos.

Al Valencia solo le vale ganar, o empatar en el peor de los casos siempre y cuando el United no sume en Old Trafford.

Horarios para ver el Juventus vs Valencia EN VIVO ONLINE por UEFA Champions League

España / 10:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Canales para ver el Juventus vs Valencia EN VIVO ONLINE por UEFA Champions League

Argentina Fox Sports

Bolivia Fox Sports

Brasil Esporte Interativo Plus, TNT Go, TNT Brazil

Canadá DAZN

Chile Fox Sports

Colombia Fox Sports

Costa Rica Fox Sports

República Dominicana Fox Sports

Perú Fox Sports

Ecuador Fox Sports Cono Sur

El Salvador Fox Sports C

Guatemala Fox Sports

Honduras Fox Sports

Internacional UEFA Champions League App

Italia Sky Sport Arena, SKY Go Italia, Sky Calcio 3

México Fox Sports

Nicaragua Fox Sports

Panamá Fox Sports

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1

Estados Unidos Univision Deportes En Vivo, Univision NOW, B/R Live, UniMás

Uruguay Fox Sports

Venezuela Fox Sports

Juventus vs Valencia: posibles alineaciones EN VIVO ONLINE por la UEFA Champions League

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro; Matuidi, Pjanic, Bentancur, Dybala; Mandzukic, Cristiano.

Valencia: Neto; Wass, Diakhaby, Paulista, Gayá; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Mina, Rodrigo.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Juventus vs Valencia?

Si quieres seguir en Internet el Juventus vs Valencia, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.