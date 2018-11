Alianza Lima vs Melgar: primera semifinal del Descentralizado tiene nuevo horario

La primera semifinal de los Play Off del Torneo Descentralizado 2018 entre Alianza Lima vs FBC Melgar cambió de horario por disposición de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) y ahora se disputarán a las 4:00 p.m. (hora peruana). Representantes de la institución encargada de organizar el torneo local resolvieron que el encuentro de ida se disputará a las 4:00 p.m. y ya no a las 3:30 p.m. como se programó en un inicio.

De esta manera, Alianza Lima recibirá a FBC Melgar el próximo 2 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva en el barrio de Matute a la hora establecida. El cuadro blanquiazul jugará contra Binacional en Moquegua por la última fecha del Torneo Clausura 2018 y llegará con cinco bajas: Rinaldo Cruzado, Christian Adrianzén y Mauricio Affonso no viajaron con el equipo por acumular dos tarjetas amarillas, mientras que Leao Butrón y Alejandro Hohberg, cumplirán su fecha de suspensión.

Por otro lado, la segunda semifinal está programada en Arequipa para el jueves 6 de diciembre en el Estadio Monumental de la UNSA a las 8:00 p.m. Aquí se definirá al finalista que se medirá en partidos de ida y vuelta contra Sporting Cristal, que consiguió la clasificación después de ganar el Torneo Apertura.

Recordemos FBC Melgar, por ser el equipo con mayor cantidad de puntos en el acumulado, seleccionó el orden de partidos de las semifinales y escogió primero jugar en Lima y cerrar en Arequipa con el apoyo de sus hinchas en el Monumental de la UNSA. Ambos encuentros se jugarán con las dos hinchadas.