Final Copa Davis 2018 EN VIVO: Francia vs Croacia luchan por el título

Las selecciones de Francia y Croacia juegan este viernes la final de la Copa Davis 2018 (8:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes) en el estadio Pierre-Mauroy de Lille. Esta será la última definición bajo las reglas actuales, porque en 2019 empezará a regir los cambios radicales del grupo Kosmos que maneja el futbolista español Gerard Piqué.

Francia, vigente campeona de la competición centenaria del tenis por equipos, buscará de viernes a domingo sumar una segunda Ensaladera consecutiva, en Lille, ante una Croacia que fue el último país en eliminar a los 'Bleus' en el torneo en el 2016.

Jéremy Chardy liderará a Francia para los juegos singles en lugar de Lucas Pouille, quien quedó fuera del equipo para la final de la Copa Davis. El otro tenista que jugará individuales es Jo-Wilfried Tsonga.

Croacia contará con sus dos grandes figuras Marin Cilic y Borna Coric para los singles, siendo los favoritos para ganar la serie.

Final de Copa Davis 2018 Francia vs Croacia EN VIVO ONLINE: horarios para los partidos

México - 7:00 a.m.

Perú - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

España - 2:00 p.m.

Francia - 2:00 p.m.

Final de Copa Davis 2018 EN VIVO ONLINE: ¿cuándo juegan Francia vs. Croacia?

Viernes 23 de noviembre (Individuales)

Jeremy Chardy vs. Borna Coric

Jo-Wilfried Tsonga - Marin Cilic

Sábado 24 de noviembre (Dobles)

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut vs. Mate Pavic/Ivan Dodig

Domingo 25 de noviembre (Individuales)

Jeremy Chardy vs. Marin Cilic

Jo-Wilfried Tsonga vs. Borna Coric

Final de Copa Davis 2018 EN VIVO ONLINE: ¿quiénes forman el equipo de Francia?

Lucas Pouille

Jeremy Chardy

Jo-Wilfried Tsonga

Nicolas Mahut

Pierre-Hugues Herbert

Yannick Noah (Capitán)

Final de Copa Davis 2018: ¿quiénes forman el equipo de Croacia?

Marin Cilic

Borna Coric

Franko Skugor

Mate Pavic

Ivan Dodig

Zeljko Krajan (Capitán)