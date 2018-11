Mauro Icadi y el dardo a Lionel Messi tras la victoria de Argentina sobre México

La ausencia de Liones Messi parece no haber afectado a la selección Argentina, pues la ‘Albiceleste’ venció a México por 2-0 en el Estadio Malvinas Argentinas de las ciudad de Mendoza con goles de Mauro Icardi y Paulo Dybala

Icardi conversó con los hombres de prensa tras el pitazo final, donde resaltó el ambiente de la selección Argentina bajo la dirección interina de Lionel Scaloni y sin la presencia de Lionel Messi, quien ha decidido estar alejado de su selección luego del Mundial Rusia 2018.

"Nos sentimos cómodos con todos. Se formó algo muy lindo. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad. Ojalá que pueda seguir. Cuando vine acá, no sentía esto. Se siente. Somos todos jóvenes. Antes, con jugadores de experiencia, no se sentía. Hoy arrancan todos desde abajo y quieren quedar bien con el cuerpo técnico y compañeros", dijo el delantero del Inter de Milán.

Dichas palabras fueron tomadas como un mensaje directo a Messi por la prensa argentina, quien lo calificó como “dardos” para el jugador del FC Barcelona, ya que supuestamente ‘Lio’ vetó por muchos años la convocatoria de Icardi.

"Antes había mucho jugador de experiencia que necesitaba dar todo para ganar y demostrar. Hoy con este cambio, eso se quitó.Ahora se arrancó de cero y, con un cambio drástico, la presión bajó", acotó el delantero.

Y agregó: "Estoy muy contento, más allá del gol. Contento por estos seis partidos, por los jugadores. Dimos lo mejor de nosotros para crecer y armar algo. Muy contento que se haya finalizado este año con una victoria", finalizó.