William Chiroque revela la triste razón por la que tuvo que retirarse del fútbol

Fue uno de los futbolistas más destacados del medio en su mejor época. Rápido, habilidoso y encarador, un verdadero dolor de cabeza para las defensas rivales, también en la selección peruana. Sin embargo, pocos saben cuándo y cómo terminó retirándose Willian Chiroque del fútbol.

Este 2018 el popular ‘periquito’ formó parte de las filas del Atlético Grau de Piura -que quedó eliminado de la carrera por ascender a Primera División a manos del Manucci-, siendo, con 38 años, el más experimentado de la escuadra.

Sin embargo, estos últimos meses jugando al fútbol no fueron nada fáciles para William Chiroque, quien reveló que las lesiones han sido una verdadera piedra en el zapato y fueron el detonante para que decidiera dejar para siempre el deporte que tanto ama.

“Las constantes lesiones me obligaron a retirarme del fútbol, pero las ganas y el amor al fútbol hacen que uno siempre esté ligado a este deporte tan lindo que mucha alegría me dio”, dijo el exatacante de la selección peruana en una entrevista para Sullana Deportes.

Enterados del inminente alejamiento, sus allegados le ofrecieron hacerle una despedida ‘a lo grande’, teniendo en cuenta el arraigo que tuvo como jugador, sobre todo en el norte, en donde es muy popular por los que hizo en Alianza Atlético de Sullana y Juan Aurich de Chiclayo.

Sin embargo, William Chiroque prefirió mantener su acostumbrado perfil bajo y rechazó la propuesta. “Llegué calladito y me iré calladito. Me ofrecieron para hacerme un partido de despedida, pero les dije que no porque quiero irme en silencio”, destacó.

Finalmente, ‘periquito’, quien tuvo su mejor momento en la selección peruana en la Copa América de Argentina 2011, dejó en claro que no es hincha de ningún equipo en específico, pero sí guarda mucho cariño a cada una de las camisetas que vistió.

“Yo no soy hincha del Grau ni de Alianza Atlético, pero simpatizo por el equipo que siempre jugué. Por ello, tengo el corazón partido con Grau, Cienciano, Sporting Cristal, Juan Aurich y Cesar Vallejo”, sentenció.