Bayern Múnich vs Borussia Dortmund EN VIVO: partidazo por la fecha 11 de la Bundesliga

Bayern Múnich vs Borussia Dortmund se miden este sábado 10 de noviembre por la jornada 11 de la Bundesliga EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía FOX Sports 2. El duelo entre 'bávaros' y 'canarios' se jugará en el 'Signal Iduna Park' y podrás seguir todas las incidencias, también, por larepublicape.

Una de las rivalidades más fuertes del fútbol alemán llega este sábado con la visita del Bayern Múnich al Borussia Dortmund en el duelo más llamativo de la onceava jornada de la Bundesliga 2018.

El 'Signal Idunua Park' será testigo de otra edición del Clásico de Alemania, en un duelo fundamental para que los 'canarios' tomen mayor ventaja en la cima del campeonato germano, donde los muniqueses han dominado a placer en los últimos años.

La novedad para este encuentro es la presencia eventual en el once titular de James Rodríguez. El entrenador 'bávaro', Niko Kovac, aseguró en rueda de prensa, previo al partido, que el holandés Arjen Robben, podría no estar en el cotejo y que el 'cafetero' tendría la posibilidad de jugar ante el Dortmund.

El último triunfo del Borussia Dortmund en Bundesliga sobre el Bayern Múnich se remonta al mes de noviembre del 2016, cuando se impuso en casa por la mínima. Ahora los de Lucien Favre tienen la gran oportunidad de seguir con la buena racha que los tiene como líderes en solitario del torneo doméstico.

El Bayern Múnich, por su parte, continúa con algunos problemas que lo tienen ahora mismo en el tercer puesto de la clasificación general con 20 puntos. Esto luego del empate que los de Niko Kovac obtuvieron en la fecha anterior frente al Friburgo.

⚽️ Borussia Dortmund und der @FCBayern treffen am Samstag zum 9⃣9⃣. Mal in der @Bundesliga_DE aufeinander. Erstmals seit April 2012 geht der BVB als Tabellenführer in dieses Duell.



📊 Alle Fakten zum Spiel: https://t.co/hTXehVFcfH pic.twitter.com/95sGXR14Gv