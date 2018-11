Boca vs River: ¿qué horario y dónde ver por TV la final de Copa Libertadores? | canales en el mundo

Boca Juniors vs River Plate EN VIVO | ONLINE TV | EN DIRECTO vía Fox Sports: juegan este sábado en La Bombonera por la primera final de la Copa Libertadores 2018. Esta ‘Superfinal de América’ está programada para las 3:00 p. m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador) y 5:00 p. m. (hora de Argentina, Uruguay y Chile); además, podrás seguir el fútbol en vivo por larepública.pe.

El mundo entero estará a la expectativa de lo que pase en la denominada “Final del siglo” o “Final del mundo” entre Boca Juniors y River Plate, dos equipos de barrio que por primera vez en la historia se verán las caras en una definición de Copa Libertadores.

Boca vs River: ¿cómo llegó el ‘Xeneize’ a la Superfinal de Copa Libertadores?

Boca Juniors llegó a esta instancia al dejar en el camino —en fases eliminatorias— a Libertad de Paraguay (2-0 y 2-4) y a los brasileños Cruzeiro (2-0 y 1-1) y Palmeiras (2-0 y 2-2).

"Sabemos, y creo que no sé si se ha destacado tanto, que tanto Boca como River han puesto al fútbol argentino en un lugar donde nunca había llegado. Un fútbol argentino que a nivel de selección en los últimos años ha sido muy castigado, a nivel individual, y la misma selección por los resultados", dijo el técnico Guillermo Barros Schelotto en la conferencia previa a la Superfinal de Copa Libertadores 2018.

"Me parece que hoy Boca y River han llegado a un escalón que es importante destacar. Más allá de lo que pase en estas finales hemos puesto al fútbol argentino en lo más alto. Hoy el mundo habla de esta final y la verdad que es un logro muy importante", agregó.

Una de las principales preocupaciones del estratega ‘Xeneize’ es la recuperación tardía de Pablo Pérez, quien no pudo participar en todo el trabajo táctico de último jueves y, de no llegar al Superclásico argentino contra River Plate, su reemplazo estaría entre el juvenil Agustín Almendra o el experimentado Fernando Gago.

Horarios en el mundo del Boca vs River

México - 2:00 p. m.

Costa Rica - 2:00 p. m.

Honduras - 2:00 p. m.

El Salvador - 2:00 p. m.

Perú - 3:00 p. m.

Colombia - 3:00 p. m.

Ecuador - 3:00 p. m.

Panamá - 3:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Florida y Miami) - 4:00 p. m.

Bolivia - 4:00 p. m.

Venezuela - 4:00 p. m.

Paraguay - 4:00 p. m.

Chile - 5:00 p. m.

Uruguay - 5:00 p. m.

Argentina - 5:00 p. m.

Brasil - 5:00 p. m.

España - 9:00 p. m.

Boca vs River: ¿cuál es la actualidad del ‘Millonario’ previo al Superclásico argentino en la final Copa Libertadores?

En River Plate son conscientes de la importancia de esta final histórica, ya que es la gran oportunidad para deshacerse de los fantasmas del pasado y evitar que los hinchas boquenses se sigan burlando de su fatídico paso por la Segunda División.

Como sabe, existe preocupación en Argentina por la gran rivalidad que hay entre los fanáticos de ambos clubes; sin embargo, el entrenador Marcelo Gallardo ha querido dar un mensaje de paz antes del Boca Juniors vs River Plate.

"Más allá del hecho histórico de enfrentarnos ante el rival de toda la vida en un acontecimiento único, es un espectáculo deportivo, tenemos que vivirlo así. Trasmitamos que es un partido de fútbol que tiene un montón de matices y de condimentos, que van a transmitirse en estos días, pero no tiene que ir más allá de eso", resaltó.

"Creo fervientemente que tenemos que pensar que esto es un espectáculo deportivo único, no pasa más de ahí. No es vida o muerte esto, es un mensaje erróneo eso, muy malo para nuestra sociedad", destacó el ‘Muñeco’, quien fue suspendido por la CONMEBOL por cuatro fechas y no estará en las dos finales de Copa Libertadores.

Alineaciones probables del Boca Juniors vs River Plate EN VIVO ONLINE por la final de la Copa Libertadores 2018

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez (o Agustín Almendra); Cristian Pavón, Ramón Ábila y Sebastián Villa (o Darío Benedetto).

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Bruno Zuculini (o Ignacio Fernández); Gonzalo Martínez; Lucas Pratto y Rafael Santos Borré.

*Árbitro: Roberto Tobar (CHI), asistido por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos. El VAR (sistema de vídeoarbitraje) estará a cargo Julio Bascuñan. El cuarto árbitro será el peruano Diego Haro.

¿Qué canal transmitirá EN VIVO ONLINE el Boca Juniors vs River Plate por la final de la Copa Libertadores 2018?

Fox Sports

Narración: Mariano Closs

Comentarios: Diego Latorre

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Boca Juniors vs River Plate por la final de la Copa Libertadores 2018?

Si quieres seguir en Internet el Boca Juniors vs River Plate, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.