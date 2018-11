¡Increíble! Un niño de 11 años le ganó a Julio Granda, el campeón mundial de ajedrez [VIDEO]

Tras hacer historia en España venciendo nada más y nada menos que a Anatoly Kárpov, el gran maestro internacional de ajedrez ruso, Julio Ernestro Granda regresó a Arequipa para participar de un torneo de ajedrez con menores.

Increíblemente, en esta oportunidad, fue vencido por un niño de apenas 11 años en una partida simultánea en el Torneo IRT Copa Club Internacional Arequipa.

A Granda no le causó gracia perder ante José Manzano Quispe, pero felicitó al joven ajedrecista y señaló que tiene un futuro por delante. “Mérito del niño que me ganó. A nadie le gusta perder, no me hizo gracia cometer un error por más que haya premura en cada jugada”, dijo.

Granda lo toma deportivamente, será una anécdota más de las cientos que tiene en impecable trayectoria de 40 años en el ajedrez.