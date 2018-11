Se burlaban de ella por su peso y ahora le da su primera medalla de gimnasia a México

La mexicana Alexa Moreno no solo es una excelente gimnasta, sino también un ejemplo de superación y fuerza de voluntad. La atleta le dio a México una histórica primera medalla en el Mundial de Gimnasia Artística que se desarrollan en Doha, Qatar al alcanzar el bronce en la disciplina de salto del potro con un promedio de 14.508, solo 8 centésimas abajo del segundo lugar de la canadiense Shallon Olsen. La ganadora fue la estadounidense Simone Biles, considerada una de las mejores de la historia.

Pero Alexa no siempre vivió momentos sublimes como este. En el 2016, pese a representar a su país en los Juegos Olímpicos de Río sufrió de bullying por parte de un gran número de cibernautas que desaprobaban sus rasgos físicos, en específico, su peso.

En las redes sociales se podían leer crueles calificativos hacia Moreno por no tener el cuerpo adecuado para practicar la gimnasia, incluso le atribuían a ese factor el hecho de no haber podido conseguir alguna medalla.

Moreno confesó sentirse triste por los comentarios, no obstante continuó entrenando duro para darle una alegría a su país, pese a la ingratitud de algunos que solo buscaban burlarse de ella.

Hoy, Alexa Moreno, de 24 años,es un orgullo para los mexicanos que ahora celebran su triunfo en redes con el hashtag #Orgullomexicano.

“Mucha gente puede hacer gimnasia. Cada quien es diferente y cada quien tiene su especialidad, me gusta mucho el hecho de que yo sea una figura positiva, en especial, para las niñas”, dijo Moreno.

Estos son algunos de los tweets que circularon durante su participación en Río 2016.

No me sorprenden las burlas a Alexa Moreno, lo que me sorprende es que las cuerdas hayan resistido sus 180 KG de peso.