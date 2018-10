Torneo Clausura 2018: repasa la tabla y programación de la fecha 11

El Torneo Clausura 2018 va entrando a la recta final con la jornada 11 que iniciará este martes 30 de octubre. Los equipos continúan luchando por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, Sudamericana y por salvarse del descenso.

El partido más atractivo que nos traerá esta fecha será el Universitario de Deportes vs Sporting Cristal que tendrá como escenario el Estadio Monumental de Ate. Los cremas llegan de empatar con Sport Boys en un duelo por el descenso y Cristal viene de caer con San Martín y se va alejando de sus posibilidades de ganar el Clausura.

Por su parte, Alianza Lima no jugará ante la San Martín puesto que el encuentro se postergó por falta de estadio. Ambos equipos se iban a enfrentar en el Estadio Nacional pero estará en etapa de mantenimiento para el partido de la selección peruana ante Ecuador. El conjunto íntimo llegará más descansado al clásico con Universitario del fin de semana en Matute.

Para cerrar, hay duelo clave que tendrá como protagonista los puestos de descenso: Ayacucho FC vs Sport Boys. El cuadro chalaco visitará a Los Zorros en la complicada altura de Ciudad de Cumaná.

Programación completa de la fecha 11 del Torneo Clausura 2018

Martes 30 de octubre



Ayacucho vs. Sport Boys

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná



Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal

Hora: 8.30 p.m.

Estadio: Monumental

Miércoles 31 de octubre



UTC vs. Real Garcilaso

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Cristo El Señor



Cantolao vs. Deportivo Municipal

Hora: 5.45

Estadio: Miguel Grau del Callao



Jueves 1 de Noviembre



Unión Comercio vs. Binacional

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: IPD Moyobamba



Sport Huancayo vs. Sport Rosario

Hora: 5.45 p.m.

Estadio: Huancayo



Melgar vs. Comerciantes Unidos

Hora: 8 p.m.

Estadio: UNSA



Postergado

San Martín vs. Alianza Lima

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2018