Jugador que ganó todo con Barcelona se arrepiente de haber estado en el club

Para muchos aficionados al fútbol, el FC Barcelona de la temporada 2008-2009 fue el mejor equipo de fútbol jamás visto, por lo vistoso de su juego, por los toques, jugadas y grandes goles que lo llevaron a ganarlo absolutamente todo de la mano del Pep Guardiola. Sin embargo hay un jugador que estuvo en ese plantel que no se sentía muy a gusto.

Se trata del bielorruso Alexander Hleb, quien llegó a mediados de aquel 2008 proveniente del Arsenal de la Premier League, lugar donde él asegura era muy feliz. "En el Arsenal disfruté de mi vida, me despertaba con una sonrisa. Cesc, Flamini, Rosicky y Van Persie eran mis mejores amigos. Éramos como hermanos", aseguró en una entrevista para el medio británico ‘Telegraph’.

Sin embargo, tras 3 temporadas en el club londinense, le llegó la oferta del cuadro catalán, lo cual le cambió los planes. "Cuando le comenté a mis amigos el interés del Barcelona todos me dijeron: ¿Estás loco? El ‘Barça’ es el mejor club del mundo, tienes que ir allí". Es por ello que Alexander Hleb decidió aceptar, pero las cosas no fueron como él esperaba.

"No alcancé mi potencial, creo que fue un error ir allí, pues perdí mis mejores años. Me comportaba como un adolescente y Guardiola había llegado poco antes al club. No encontró las palabras para hablarme. Si Arsene Wenger hubiera estado en su lugar, se me hubiera acercado y hubiera hablado conmigo”, precisó el futbolista.

Sin embargo, Alexander Hleb no culpó al Pep Guardiola por su mal andar en el Barcelona. “Yo debería haber sido más profesional. Si no hubiera sido por la decisión equivocada que tomé, podría haber jugado a un club de primer nivel durante cinco años más”, puntualizó el jugador que actualmente milita en el BATE Borisov de su país.

Alexander Hleb cuando llegó con mucha ilusión al Barcelona a mediados de 2008.