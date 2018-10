Johnny Baldovino: " Jugadores de Sport Rosario reclaman sueldos desde julio"

En estos momentos la expectativa recae por saber quien será el campeón nacional en este 2018. Sin embargo hay un tema que preocupa dentro de la Primera División del Fútbol Peruano. Es la deuda que tienen los clubes y que hasta el momento no la ha podido solucionar.

El caso que llama la atención, es la del club Sport Rosario. El equipo de Huaraz es acusado por no pagar sueldos desde el mes de julio, así lo dio a conocer Johnny Baldovino, asesor legal de la Agremiación. Además Baldovino hizo un llamado a la Comisión de Licencias que es el ente que controla a los clubes.

"En Primera hay los clubes que tienen deudas pendientes, cada día aparecen más jugadores reclamando sueldos desde julio de Sport Rosario, no entendemos cómo puede darse eso si se supone que la Comisión de Licencias hace controles periódicos", dijo Baldovino.

Agregó: "Después hay clubes con cierto retraso en remuneraciones pero hay que decir que esto es de algunos días máximo, esto le pasó a la 'U' y se tiene que tomar con cuidado. No es que no tengan voluntad, ahí la situación es distinta, la gente de Municipal, del Boys siempre dan la cara, la 'U' no tieen deuda pendiente. Lo de Sport Rosario sí llama la atención".

"Por otro lado, hay clubes que tienen acuerdos económicos que no están registrados en la Federación con sus jugadores y no les han cumplido. Es el riesgo que corren los futbolistas cuando hacen acuerdos por fuera y en eso venimos insistiendo en cada charla. En Binacional hay reclamos en este punto", contó.

Sobre el problema de UTC señaló: "UTC le debe 150 mil soles a la ADFP, le han dado un tiempo límite para cumplir y si no paga no lo programan. Si esto se da, sería su segundo 'walk-over' y pierde la categoría".

Baldovino habló también de la Segunda División. "Para meterse al grupo de los 7 primeros hay 8 equipos con posibilidades. De los 8, solo Hualgayoc tiene algún pendiente".

Añadió: "Los otros 7 no tienen ningún tema pendiente con la Agremiación. El único que peligra es Hualgayoc y me parece que está viendo si ingresa a la liguilla para pagar o no".

Además contó: "La OCEF de la Segunda División ha determinado que las remuneraciones tienen que estar al día hasta el 31 de agosto para empezar la liguilla. No estamos de acuerdo porque la liguilla empieza en noviembre, es decir que algunos clubes podrían llegar a tener dos meses de deuda".