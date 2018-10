Warriors vs. Wizards EN VIVO ONLINE: cuarto juego de la temporada en la NBA

Golden State Warriors vs. Washington Wizards juegan este miércoles (9:30 p.m. hora peruana EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) en el Oracle Arena de Oakland, California. Kevin Durant y Stephen Curry buscan llevar a los campeones de la NBA a su tercera victoria en cuatro partidos.

Los Warriors llegan con poco descanso y con la molestia de perder su invicto en la temporada pues cayeron ante los Nuggets, por 100-98 el pasado domingo.

Los actuales campeones de la NBA se recuperaron al derrotar el lunes 123-103 a los Suns de Phoenix. La gran estrella de los Warriors, Stephen Curry, anotó 29 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes en una cómoda victoria.

Por su parte los Washington Wizards vienen de derrotar al Portland Trail Blazers por 124-125 en el Moda Center de Portland, y ahora esperan salir victoriosos en el campo de los Warriors.

It’s Game Day! Dubs welcome the Wizards to the Bay in tonight’s showdown.

Game Preview: https://t.co/36De5XtyYS pic.twitter.com/m3LSHMJju2