Boca Juniors vs Palmeiras HOY EN VIVO: por la otra semifinal de Copa Libertadores 2018

Boca Juniors vs Palmeiras EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports: juegan HOY en La Bombonera por la semifinal ida de la Copa Libertadores 2018. Este encuentro iniciará a las 7:45 p. m. (hora peruana) y 9:45 p. m. (hora argentina); además, podrás seguir el minuto a minuto por larepública.pe.

Boca Juniors vs Palmeiras: ¿cómo llega el ‘Xeneize’ a esta semifinal de Copa Libertadores?

Boca Juniors llegó a este instancia de la Copa Libertadores por dejar en el camino a un equipo paraguayo y otro brasileño. En octavos de final, el seis veces campeón de este certamen superó a Libertad por un contundente 6-2 en el global; y en la siguiente fase, sufrió más la cuenta para eliminar a Cruzeiro.

Como se recuerda, Boca Juniors y Palmeiras ya se enfrentaron dos veces en esta edición de la Copa Libertadores por el Grupo H. El primero se jugó en Brasil, donde igualaron 1-1, pero en La Bombonera el conjunto brasileño dio cátedra en lo futbolístico y se llevó el triunfo por 2-0.

"Creo que no hay ventaja con Palmeiras. Me parece que van a ser dos partidos cerrados. Nosotros los conocemos y sabemos la calidad de jugadores que tienen", dijo el técnico Guillermo Barros Schelotto en la conferencia previa al Boca Juniors vs Palmeiras.

Boca Juniors vs Palmeiras: ¿cómo llega el ‘Verdolaga’ a este partidazo de Copa Libertadores?

Por su parte, Palmeiras tuvo que superar a Cerro Porteño (2-1) y Colo Colo (4-0) para instalarse en las semifinales de la Copa Libertadores 2018 e intentar seguir avanzando para conseguir para levantar el trofeo por segunda vez en su historia.

El ‘Verdolaga’ llega a este encuentro con una racha de nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota y son líderes absolutos en el Brasileirao. "Va a ser totalmente diferente al primer partido. Acá se borra todo lo que pasó. El gol de visitante es importante, pero sabemos que enfrentaremos a un equipo diferente al de aquel juego y que es una semifinal de Libertadores", señaló el defensa Edu Dracena.

DATO: Para poder disfrutar de todos los partidos de la Copa Libertadores 2018, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Alineaciones probables del Boca Juniors vs Palmeiras EN VIVO ONLINE por semifinales de Copa Libertadores

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Nahitan Nández; Cristian Pavon, Mauro Zárate y Darío Benedetto.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Antonio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés; Dudu, Willian y Miguel Borja.

¿A qué hora se jugará el Boca Juniors vs Palmeiras EN VIVO ONLINE por semifinales de Copa Libertadores?

Perú - 7:45 p. m.

México - 7:45 p. m.

Ecuador - 7:45 p. m.

Colombia - 7:45 p. m.

Venezuela - 8:45 p. m.

Bolivia - 8:45 p. m.

Chile - 9:45 p. m.

Uruguay - 9:45 p. m.

Argentina - 9:45 p. m.

Brasil: 9:45 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Boca Juniors vs Palmeiras EN VIVO ONLINE por semifinales de Copa Libertadores?

Fox Sports (501 de Movistar TV, 604 de DirecTV y 61 de Claro TV)

Ver Boca Juniors vs Palmeiras EN VIVO ONLINE por Fox Sports 2

Narración: Mariano Closs

Comentarios: Diego Latorre

Campo de juego: Marcelo Benedetto y Matías García

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Boca Juniors vs Palmeiras?

Si quieres seguir en Internet el Boca Juniors vs Palmeiras, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.