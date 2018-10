Neymar podría volver a Barcelona la próxima temporada [VIDEO]

PSG no era el paraíso que le había prometido a Neymar a mediados del 2017, cuando decidió firmar por el cuadro francés y dejar atrás lo que había logrado con el FC Barcelona, donde estaba destinado a ser el sucesor de Lionel Messi. Sin embargo, la estratosférica oferta económica que le hizo llegar Nasser Al-Khelaïfi, mandamás del cuadro parisino hizo que dejara a los azulgranas.

A poco más de un año de su fichaje, las cosas no han salido como Neymar esperaba, pues tuvo un fuerte problema en el vestuario del PSG con Edinson Cavani, no es el líder indiscutible del equipo (de hecho la figura del joven campeón del mundo Kylian Mbappé pesa cada vez más) y el pobre nivel de exigencia de la Ligue 1 hace que ganar la Champions League sea muy complicado.

Y si hablamos de las distinciones individuales, la partida de Neymar del Barcelona al PSG lo ha alejado del Balón de Oro, The Best y demas premiaciones, algo que el crack brasileño suponía en el 2017 estaría más cerca de conseguir siendo el jugador número 1 de su equipo. Todo eso no ha hecho más que alejarlo más de Paris emocionalmente.

Además cada vez que Neymar visita Barcelona se encuentra con sus grandes amigos como Lionel Messi, Luis Suárez, Iván Rakitic, Rafinha, entre otros. Él en el Camp Nou se siente como en casa, y como detalla Mundo Deportivo, estaría dispuesto a tener un salario menor al que percibe en Paris con tal de volver al Camp Nou.

¿Es posible el regreso de Neymar al Barcelona? Si, pero no será nada fácil, pues en Francia no hay cláusulas de rescisión que permitan forzar la situación como hizo PSG cuando pagó los 222 millones de euros por el brasileño. También es claro que Nasser Al-Khelaïfi no va a ceder así como así a una de sus principales adquisiciones, ya que cuando Real Madrid quiso llevárselo recibió un no rotundo del qatarí.

Además Barcelona no está ni cerca de poder asumir los 37 millones de euros que percibe al año, por lo que si bien como mencionamos Neymar estaría dispuesto a bajar sus ingresos para volver a vestirse de azulgrana, la diferencia sería notoria, pues ganaría lo mismo que cuando estaba en el club. Además algunos directivos aún quedaron resentidos con la forma como ‘Ney’ se fue, aunque esta situación puede ir cambiando con el paso del tiempo.