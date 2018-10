El dardo de Eddie Fleischman a Raúl Ruidíaz tras el Perú vs Estados Unidos

Raúl Ruidíaz continúa recibiendo críticas después de su irregular desempeño con la selección peruana en los amistosos internacionales ante Chile y Estados Unidos. Tras el empate 1-1 ante los norteamericanos en Conecticut, el periodista Eddie Fleischman brindó unas polémicas declaraciones sobre ‘La Pulga’ durante el debate con sus colegas en el programa Fox Sports Radio Perú. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

"Raúl Ruidíaz es un muy buen delantero, pero para considerarlo 'gran jugador' en mi concepto necesita más. O sea, un gran jugador te hace mejores partidos que los que hizo con Chile y con Estados Unidos. Un gran jugador asume otro nivel de protagonismo, la pide, se muestra, desequilibra, toca y va a buscar, tiene otra participación", dijo Fleischman en el clip que se aprecia en YouTube.

El panelista Peter Árevalo reaccionó ante las declaraciones de Fleischman y le recordó que Raúl Ruidíaz fue bicampeón de goleo en Monarcas Morelia y lo salvó del descenso en la Liga MX. "Hay muchos goleadores históricos que no son grandes jugadores. Pongamos las cosas en su lugar", respondió Eddie.

En este contexto, Arévalo citó de ejemplo a Claudio Pizarro, el máximo goleador extranjero de la Bundesliga con 192 goles pero que con la 'Blanquirroja' no rindió y solo anotó 20 goles en 83 partidos. Fleischman respondió: "Claudio Pizarro es un gran jugador, pero Ruidíaz no tiene el mismo nivel. No hay la misma competencia en Alemania que en México. Hay niveles de los torneos”, aseguró.

Recordemos que Raúl Ruidíaz fue titular en los amistosos internacionales ante Chile y Estados Unidos tras la lesión de Jefferson Farfán y la suspensión de Paolo Guerrero.