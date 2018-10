Enemigos íntimos

Miami

Los ánimos se alteran cada vez que Chile y Perú se baten a duelo. El hecho de que solo sea un partido amistoso no disminuye la intensidad con que se palpita este encuentro histórico. Ello explica por qué se generó expectativa cuando Arturo Vidal llegó a Miami para unirse a la selección chilena. Se esperaba que el ‘Rey’ Arturo polemizara al hablar de la ‘Bicolor’. Sin embargo, el jugador del Barcelona de España se puso serio y halagó el trabajo que está realizando el equipo de Ricardo Gareca, sobre todo por su última participación en el Mundial Rusia 2018. “Perú viene creciendo hace muchos años. En el mundial lo hizo bien, jugó buenos partidos, se vio bien y van en crecimiento. Será un lindo partido, pero no hay rivalidad. Queremos seguir creciendo, se acerca la Copa América y queremos llegar de la mejor forma”, señaló Vidal, quien ha anotado 24 goles defendiendo la camiseta de su país.

El ‘Gladiador’ no quiso opinar sobre las ausencias de Marcelo Díaz y Jorge Valdivia.

“No hablo de los que no están. Hace tiempo se dijo que no se iba a hablar de los jugadores que no están en la selección de Chile porque entrar en eso es muy feo. Es una linda noticia el llamado de Matías Fernández porque es un gran futbolista que trabaja muy duro y está haciendo las cosas bien. Ojalá lo disfrute. Esta selección siempre necesita a los que están en su mejor momento”, declaró Vidal.

todoterreno

Otro de los jugadores que siempre ha destacado en estos atractivos duelos, el volante chileno Gary Medel, resaltó el trabajo que el técnico de Perú, Ricardo Gareca, ha realizado con el equipo de todos. “Con trabajo y calladitos se han ganado el respeto de todos. Perú es un gran equipo. Han cambiado bastante. Al principio de las eliminatorias eran un rival distinto al que las terminó. Creo que sorprendieron bastante en estos últimos dos años”, aseguró el futbolista del Besiktas de Turquía, quien agregó. “Se han acostumbrado a ganar y a ser positivos. Tienen jugadores altos y rápidos. El lateral derecho suyo (Luis Advíncula) es rapidísimo, y Cueva tiene una habilidad muy grande”. Por último, Medel señaló que no hinchó por Perú en el mundial: “ Si Perú ganaba, me daba igual, y si perdía, me daba igual. No tengo nada en contra de ellos”. ❧