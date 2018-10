Futbolista de Deportivo Municipal descartó acercamiento con Alianza Lima

En Alianza Lima hay un nombre en carpeta que ha sonado fuerte durante los últimos meses para reforzar al club de cara a la próxima temporada. Las grandes actuaciones de este jugador en Deportivo Municipal a lo largo del Descentralizado 2018 han sido seguidas por el elenco íntimo. Incluso, los hinchas ediles le han pedido una oportunidad a Ricardo Gareca para que lo convoque a la selección peruana por su regular nivel en Descentralizado 2018.

Se trata de Steven Rivadeneyra, el guardameta de 23 Años de Municipal quien rompió su silencio sobre los diversos rumores que lo colocan en Alianza Lima para la próxima temporada. “De momento, no porque no he tenido ninguna comunicación con Alianza Lima y con Sporting Cristal tampoco. Puedo decir que no ha habido ningún contacto con estos equipos", dijo Rivadeneyra a RPP.

En tanto, Rivadeneyra fue consultado por una posible convocatoria del entrenador Ricardo Gareca a la filas de La Blanquirroja. El arquero formado en Juan Aurich señaló que “tampoco he tenido un acercamiento con gente de la Videna. Conozco al profesor Honores (Preparador de Arqueros en la Selección), pero no he tenido comunicación con ellos”, añadió.

El exportero de Universidad An Martín y Alianza Atlético tiene contrato hasta fin de año y hace unos días, manifestó su deseo de continuar en el equipo de Víctor Rivera porque, según explicó, está agradecido con los directivos que confiaron en él por una lesión que arrastró a inicios de año.

Dato: Steven Rivadeneyra ha sumado 1800 minutos en 20 partidos, en los cuales encajó 24 goles y recibió 4 tarjetas amarillas. Además, mantuvo su arco invicto en 10 de ellos.